Батальйон "Донбас": терористи постачають зброю в машинах з хлібом

Тому на блокпостах постачальникам хліба в Горлівку і Артемівськ приділяють особливу увагу. На під’їздах в місто цей транспорт доглядають особливо ретельно, повідомляє радіо "Свобода".

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"В нас ця інформація з’явилася кілька днів тому. Вона достовірна і ми в ній впевнені. Першочергова увага приділяється автомобілям, що перевозять хліб та хлібобулочні вироби. Конкретніше – ті, які йдуть в напрямку Горлівки і з Горлівки", - розповів командир 2-ї роти батальйону "Донбас" з позивним Жак.

Наразі робота горлівського блокпосту відбувається в стані першої бойової готовності, адже саме цей блокпост бойовики обстрілюють з гранатометів мало не щоночі.