Партія регіонів озвучила ультиматум

Партія регіонів відмовиться від блокування трибуни Верховної Ради після зняття її блокування фракцією БЮТ за умови виконання своїх двох вимог – включення до порядку денного постанов з питання НАТО і щодо оцінки дій міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в інциденті з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів) сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Парламент має працювати, сесія має бути відкрита, але робота парламенту має грунтуватися на принципах консенсусу і законах. Нам не зрозуміло, чому БЮТ блокує трибуну, і чому «помаранчеві» не готові голосувати ці дві постанови», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Народний депутат зазначив, що розблокування роботи парламенту залежить від політичної позиції фракції БЮТ і НУ-НС.

«Я сподіваюся, що домовленості будуть досягнуті», - додав він.

Разом з тим Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що Партія регіонів “не проспала сьогодні”, дозволивши БЮТ заблокувати парламентську трибуну.

«Партія регіонів ніколи не спить, вона працює з виборцями, а БЮТ, на відміну від Партії регіонів, блокує трибуну. Це дивно, адже вони – коаліція, і можуть інакше відстоювати свої позиції. Це у опозиції немає іншого шляху, якщо їх думку не почуто. Сьогодні ми побачили ноу-хау коаліції», - вважає "регіонал".

Як повідомляв УНІАН, депутати БЮТ заблокували президію ВР, щоб дати можливість голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ провести засідання парламенту.