Наливайченко: Терористам не уникнути міжнародного трибуналу

Про це він розповів в ефірі "Шустер live" у п'ятницю, пише Українська правда.

"Екіпаж "Бука", який складався з російських військових, був заведений через українсько-російський кордон. Мапа в розпорядженні слідства також є", - сказав Наливайченко.

"Ті, хто натиснув на гашетку, - терористи, військові та ще й з Російської Федерації", - додав він.

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Голова СБУ пообіцяв, що "прізвища цих людей будуть обов'язково встановлені".

Він нагадав терористам, що вони вбили громадян Нідерландів, країни, на території якої знаходиться міжнародний суд.

На переконання глави СБУ, терористам не уникнути військового трибуналу і українського суду.