У мережі з'явився лист льотчиці Савченко до Порошенка

У своєму посланні вона попросила главу української держави, насамперед, допомогти Україні.

"Я витримаю! А Вас я щиро прошу допомогти Україні. Хочу вірити в те, що у Вас все вийде краще, ніж у попередників і на нашій землі настануть мир і злагода. У Вас для цього є всі можливості, і вірю, що є бажання і мудрість", - написала льотчиця.

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І додала: "Я вірю в Майдан, у свій народ. І в перемогу!".