У мережі з'явився лист льотчиці Савченко до Порошенка
04:20, 19 липня 2014Політика
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Захоплена в полон українська льотчиця Надія Савченко, яка в даний момент перебуває в СІЗО в російському Воронежі, написала листа до президента України Петра Порошенка.
Савченко написала листа президенту України Петру Порошенку.
У своєму посланні вона попросила главу української держави, насамперед, допомогти Україні.
"Я витримаю! А Вас я щиро прошу допомогти Україні. Хочу вірити в те, що у Вас все вийде краще, ніж у попередників і на нашій землі настануть мир і злагода. У Вас для цього є всі можливості, і вірю, що є бажання і мудрість", - написала льотчиця.
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І додала: "Я вірю в Майдан, у свій народ. І в перемогу!".
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