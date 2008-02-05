Чиновників зобов`яжуть декларувати не тільки доходи, але і витрати

Введення системи декларування державними чиновниками не тільки своїх доходів, але і витрат передбачає Указ Президента, направлений на посилення боротьби з корупцією. Документ оприлюднено сьогодні.

Декларувати свої доходи і витрати зобов`язані, на думку Президента, не лише самі чиновники, але й члени їх родин. Подібна практика, як метод боротьби з корупцією, використовується в багатьох демократичних державах.

Сенс ідеї Віктора Ющенка очевидний: зіставлення витрат і доходів державних службовців, а також членів їх родин, дозволить визначити відмінність в офіційних і реальних доходах. У випадку ж, якщо така є (витрати перевищать офіційні доходи), на це зобов`язані будуть відреагувати фіскальні і правоохоронні органи.

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Юрій Глухов для УНІАН