Ющенко у Верховну Раду прийде іншим разом

Звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Верховної Ради перенесено на інший день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА (УНІАН: сьогодні вранці Президент планував виголосити щорічне Послання до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України).

За її словами, таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що коаліція і опозиція не змогли знайти порозуміння і компроміс щодо розблокування роботи ВР.

У свою чергу Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що народні депутати останнім часом дуже органічно «створюють парламентські кризи», і тому в такій обстановці навряд чи можливий виступ Президента.

За словами спікера, якщо парламент не дійде згоди, то він перетвориться не просто на цирк, а на «боксерський ринг».

У той же час голова ВР нагадав, що у парламенті зареєстровані три постанови, які стосуються питання вступу України в НАТО.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що жоден з проектів постанов не отримав переважної підтримки депутатів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, необхідно зробити все можливе, аби узгодити з цього питання єдиний проект постанови.

Голова ВР також повідомив, що сьогодні під час пленарного засідання передбачається розглянути три проекти постанов щодо створення тимчасових слідчих комісій по діяльності харківської, київської міських влад та щодо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Парламент також має намір розглянути законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності та встановлення мінімального прожиткового мінімуму.

ВР також планує розглянути ряд кадрових питань та проекти постанов щодо дострокового припинення повноважень ряду народних депутатів.

За такий порядок денний на сьогодні за основу проголосували 243 із 246 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.