Бойовики обстріляли історичну частину Луганська, пошкоджено будівлю Музею історії міста - ЗМІ

В ніч з 19 на 20 липня бойовики "ЛНР" продовжили обстріли житлових районів Луганська. Приблизно в 0.30 пролунали вибухи в районі колишнього кінотеатру «Жовтень» і будівлі машколледжа (район Гусиновки). В цей же час снаряд потрапив у будинок, в якому розташований магазин «Птах». Будинок загорівся.Читайте такожУ Луганську менше ніж за два місяці було вбито 250 людей - ОБСЄ

Нагадаємо, що 19 липня поновилися бої під Луганськом. У самому ж місті терористи відновили обстріл житлових кварталів,повідомляє informator.lg.ua.

В ході обстрілу було пошкоджено будівлю Музею історії та культури міста.

Видання підкреслює, що вік багатьох будівель, що знаходяться в старому центрі Луганська перевищує 100 років.