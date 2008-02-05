Партія регіонів наскаржилася Рембо

Донецьке обласне відділення Партії регіонів проведе акцію "Хочу дивитися кіно російською!".

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного відділення Партії регіонів, акцію планується провести 7 лютого у формі інформаційних пікетів біля кінотеатрів Донецька.

У прес-службі підкреслили, що мета акції – "привернути увагу громадськості до ситуації, що склалася у сфері українського кінопрокату після рішення Конституційного Суду, що фактично заборонив тут використання російської мови".

У зверненні для ЗМІ обласне відділення Партії регіонів зазначає, що "Партія регіонів висловлює рішуче обурення загрозливою ситуацією, що склалася у сфері українського кінопрокату" у зв`язку з рішенням Конституційного Суду щодо демонстрації кінофільмів за умови їх дублювання, озвучування або субтитрування державною (українською) мовою.

"Ця постанова вже привела до фактичного витіснення російської мови зі сфери кінопрокату. Кінозали на Сході України порожні, а кінотеатри зазнають величезних збитків", - наголошується у зверненні.

Автори документа стверджують, що "якість сучасного українського дубляжу не витримує жодної критики", а рішення Конституційного Суду "ставило перед собою єдину мету - витіснити російську мову з кінотеатрів".

"Партія регіонів бачить вирішення цієї проблеми винятково в акціях цивільного протесту. Тільки широкий громадський тиск здатний примусити владу одуматися і "скоректувати" вже ухвалене рішення", зазначається у зверненні.

У документі також акцентується, що Партія регіонів відправила "відкритий лист до зірок західного кінематографа – Ж.ДЕПАРДЬЄ, А.ДЕЛОНА, С.СТАЛЛОНЕ, У.СМІТА та інших.

"У кожного з них в Україні існує мільйонна армія поклонників, яка значно постраждає, а може бути, і порідшає після рішення Суду. Можливо, влада прислухається до їх голосу, адже думку іноземців вона поважає куди більше, ніж своїх земляків", - вважають в Партії регіонів.