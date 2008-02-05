Депутати вже б`ються (додані фото)

Біля входу до президії Верховної Ради триває сутичка між депутатами від коаліції та депутатами від Партії регіонів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, депутати від фракції Партії регіонів намагаються прорватися до президії через вхід, що біля крісла Президента України.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК продовжує вести пленарне засідання. Він поставив на голосування питання щодо включення до порядку денного законопроектів, які стосуються внесення змін до закону України про державні закупівлі.

При першому голосуванні дане рішення не було підтримане.

Фото Сергія Світлицького/ УНІАН