Великобританія: РФ блокує резолюцію РБ ООН щодо Boeing-777



Про це йшлося під час засідання у неділю, яке провів міністр закордонних справ Філіп Хаммонд (Philip Hammond) з представниками уряду, поліції та інших структур щодо катастрофи MH17, повідомляє прес-служба британського уряду.

”Вони висловили сильну стурбованість щодо відсутності прогресу у забезпеченні доступу до місця катастрофи для встановлення і репатріації жертв. Як раніше зазначили прем`єр-міністр і міністр закордонних справ, президент Путін повинен використати свій вплив на сепаратистів, аби ті дозволили негайний і безперешкодний доступ до місця катастрофи, і щоб з жертвами поводилися з гідністю та повагою. Абсолютно неприйнятно, що російський уряд заблокує подальший тиск з боку Ради Безпеки ООН з цього питання, стверджуючи, що не існує проблем щодо доступу”, - наголосили в британському уряді.

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Крім того, у прес-релізі зазначається, що міністерство закордонних справ продовжує надавати консульську підтримку сім`ям жертв і працюють з ними, щоб забезпечити переліт, проживання та перекладачів для бажаючих поїхати в Київ або Амстердам.

”Ми також працюємо з членами сімей, щоб захистити від можливого фінансового шахрайства та шахрайства з документами”, - йдеться у повідомлені.

В уряді Великобританії зазначили, що міністр закордонних справ візьме участь у засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у вівторок у Брюсселі, де він ”буде працювати разом з колегами з Євросоюзу, щоб натиснути на Росію іншими санкціями”.

Повідомляється також, що двоє британських поліцейських експертів зараз перебувають у Києві для зустрічі з українською владою та міжнародними представниками та готові вирушити до місця катастрофи.