Чорновіл пропонує забрати картки, щоб не сталося вибуху

Опозиція наполягає на вилученні карток відсутніх депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ сьогодні журналістам у Верховній Раді, пояснюючи причини виникнення бійки біля трибуни парламенту.

«Конфлікт, який виник сьогодні в залі, полягає в тому, щоб чітко зафіксувати кількість голосів присутніх депутатів. Адже парламент на межі вибуху, і це потрібно було зробити, щоб була можливість приймати документи, узгоджені коаліцією і опозицією. А це можливо тільки за умови карток відсутніх депутатів», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Народний депутат вважає це чесною вимогою, оскільки відсутня частина депутатів як в коаліційних, так і в опозиційних фракціях.

«Ми не віримо нашим опонентам, і вважаємо, що якщо не доб`ємося вилучення цих карток, то будуть проголосовані зовсім не ті документи, про які говорив А.ЯЦЕНЮК, наприклад, схвалення заднім числом листа трьох (лист Президента, прем`єр-міністра і голови ВР Генеральному секретареві НАТО про приєднання України до ПДЧ в НАТО – УНІАН)», - пояснив він.

«Якщо коаліція має 226 голосів, то голосування має відбуватися чесно, щоб не сталося вибуху» - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.