Чорновіл пропонує забрати картки, щоб не сталося вибуху
Нардеп пояснив причини бійки
Опозиція наполягає на вилученні карток відсутніх депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ сьогодні журналістам у Верховній Раді, пояснюючи причини виникнення бійки біля трибуни парламенту.
«Конфлікт, який виник сьогодні в залі, полягає в тому, щоб чітко зафіксувати кількість голосів присутніх депутатів. Адже парламент на межі вибуху, і це потрібно було зробити, щоб була можливість приймати документи, узгоджені коаліцією і опозицією. А це можливо тільки за умови карток відсутніх депутатів», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.
Народний депутат вважає це чесною вимогою, оскільки відсутня частина депутатів як в коаліційних, так і в опозиційних фракціях.
«Ми не віримо нашим опонентам, і вважаємо, що якщо не доб`ємося вилучення цих карток, то будуть проголосовані зовсім не ті документи, про які говорив А.ЯЦЕНЮК, наприклад, схвалення заднім числом листа трьох (лист Президента, прем`єр-міністра і голови ВР Генеральному секретареві НАТО про приєднання України до ПДЧ в НАТО – УНІАН)», - пояснив він.
«Якщо коаліція має 226 голосів, то голосування має відбуватися чесно, щоб не сталося вибуху» - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.