Терористи викрали дипломатичну пошту, яку перевозив рейс MH17 - РНБО

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"Терористи викрадають знайдені особисті документи пасажирів та членів екіпажу під час пошуково-рятувальних робіт. Зокрема, російські найманці викрали дипломатичну пошту, яку перевозив цей рейс", - інформують в РНБО.

Згідно з повідомленням, наразі навколо місця катастрофи обстежено площу пошуку близько 120 кв. км. До пошуково-рятувальних робіт у зоні катастрофи літака та спеціальних робіт у Києві залучено 810 фахівців та 35 одиниць техніки.

Читайте такожУпізнання тіл пасажирів “Боїнга-777” може відбутись у НідерландахТакож у Раді наголосили, що після того, як українська сторона оприлюднила докази причетності проросійських бойовиків до збиття малайзійського літака, у світі спостерігається консолідація позицій іноземних держав, які жорстко засуджують російську підтримку терористів на сході України.

"Такі дії Російської Федерації призводять до трагічних наслідків, у тому числі для громадян інших країн. При цьому США, Великобританія, Німеччина, Франція, Австралія рішуче закликають Росію припинити підтримку терористів і вимагають від Кремля закрити кордон. В іншому разі вони обіцяють ввести більш дієві санкції стосовно Росії", - сказано в повідомленні.