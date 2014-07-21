Рятувальники знайшли 282 тіла загиблих у катастрофі Boeing-777

Впродовж першої половини дня 21 липня на місці падіння Boeing-777 знайдено тіла ще 31 загиблого та 21 фрагмент тіл пасажирів літака.

Про це повідомляє Державна комісія з розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малазійських авіаліній», йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Мінрегіону України.

Загалом станом 12.00 21 липня 2014 року на місці трагедії знайдено та відповідним чином запаковано тіла 282 загиблих та 87 фрагментів тіл.

251 тіло і 66 фрагментів завантажено в рефрижератори (залізничні вагони).

Водночас у Держкомісії заявляють, що терористи не випускають рефрижератори із залізничної станції м. Торез, незважаючи на численні заклики з боку українського уряду, ОБСЄ, міжнародної спільноти.

Пошуки жертв трагедії тривають. Обстежено 120 кв. км. території. До пошукових робіт залучено 810 осіб - з них 355 фахівців з Державної служби з надзвичайних ситуацій, решта - волонтери з числа місцевого населення та навколишніх шахт та 35 одиниць техніки.

Нагадаємо, УНІАН раніше цитував прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк під час брифінгу в Українському кризовому центрі.

"Щойно мені доповіла ДСНС, загалом вже знайдено 272 тіла, з яких 251 знаходиться в відповідних рефрижераторах на станції Торез. Ми відправили 2 ешелони по 4 вагона для того, щоб мати можливість вивезти тіла загиблих людей", - сказав Яценюк.

ДСНС повідомляла, що станом на 7 год. 21 липня були виявлені тіла 251 загиблого та 66 фрагментів тіл, які доставлені та завантажено у вагони-рефрижератори на залізничній станції Торез.

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До пошуково-рятувальних робіт у зоні катастрофи літака та спеціальних робіт у Києві залучено 810 осіб, у тому числі від ДСНС 335 осіб та 35 одиниць техніки.

Учора повідомлялося, що знайдено 219 тіл.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур.

Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який, як стверджують українські силовики, передала терористам Росія.

На борту літака перебували 298 осіб, які всі загинули. Тіла та речі з літака розкидало на великій площі, що значно ускладнило пошуки. Крім того, літак упав на території, підконтрольній терористам.

Серед загиблих були громадяни Малайзії, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Індонезії, Канади, Філіппін, Нової Зеландії, Німеччини. Збиття літака викликало широкий міжнародний резонанс. Зокрема, сьогодні збереться засідання Ради Безпеки ООН.