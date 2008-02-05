Ющенко підпише протокол про вступ України в СОТ
13:22, 05 лютого 2008Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Генеральної ради СОТ і церемонії підписання протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.
Як повідомлялося, церемонія підписання запланована на 17.15 за київським часом.
Перед цим Президент України планує зустрітися з Генеральним директором СОТ Паскалем ЛАМІ.
Планується, що протокол про вступ України до СОТ підпишуть В.ЮЩЕНКО та П.ЛАМІ.
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