Ющенко пропонує сьогодні відзначити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вступ України до Світової організації торгівлі матиме значний вплив на економічний розвиток нашої держави, а також сприятиме інтеграції України у багатосторонню торговельну систему та світову економіку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За словами Президента, Україна свідома того, що підписання Протоколу про вступ до СОТ - результат складного переговорного процесу з країнами-членами, який тривав понад 14 років. Позиція глави держави полягає в тому, що "завдяки зусиллям України, конструктивній позиції країн-членів СОТ сьогодні ми маємо добру нагоду для відзначення цієї важливої для нас події".

Як зазначив В.ЮЩЕНКО, набуття нашою державою членства в СОТ розглядається як системний фактор розвитку національної економіки, створення передбачуваного прозорого середовища для залучення іноземних інвестицій, що повністю відповідає національним інтересам України.

Україна готова зробити свій внесок у справу подальшого розширення багатосторонньої торговельної системи СОТ з метою підвищення авторитету Організації, зокрема, шляхом завершення переговорів з країнами, які знаходяться у процесі вступу, наголосив Президент .

В.ЮЩЕНКО впевнений, що вступ України до СОТ позитивно вплине на розвиток торговельно-економічних відносин з ЄС, а також сприятиме інтеграції України до європейського економічного простору.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО відбув із робочим візитом до Женеви (Швейцарська Конфедерація) для участі у засіданні Генеральної ради СОТ.

Після завершення засідання Генеральної ради о 17.15 за київським часом відбудеться урочиста церемонія підписання Протоколу про вступ України до СОТ.

У робочому візиті до Женеви також беруть участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО та заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.