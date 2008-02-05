Десяток депутатів стереже трибуну і президію

У Верховній Раді досі триває перерва.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 14.10 у парламенті продовжуються консультації голови ВР з лідерами фракцій щодо проекту постанови стосовно НАТО.

Тим часом, близько десяти народних депутатів від фракцій коаліції продовжують блокувати трибуну і президію ВР.

Як повідомляв УНІАН, у засіданні Верховної Ради була оголошена перерва на 30 хвилин - до 12.35, під час якої у кабінеті голови ВР мали відбутися консультації щодо напрацювання узгодженого проекту постанови стосовно НАТО.

Голова ВР наголосив, що це будуть останні консультації щодо питання НАТО.

За його словами, якщо не буде досягнуто домовленості під час цих консультацій, то її не буде досягнуто ніколи.

«Значить, будемо працювати у форматі 226», - сказав А.ЯЦЕНЮК.