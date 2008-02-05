Кириленко каже, що регіонали закрили Яценюка в кабінеті

У Верховній Раді депутати залишили сесійну залу, ранкове засідання закрите не було.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України покинули сесійну залу після того, як біля президії ВР лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що сьогодні парламент працюватиме в другій половині дня у комітетах.

Разом з тим, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК не закрив ранкове засідання парламенту, оскільки, за словами голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, депутати від Партії регіонів заблокували його у власному кабінеті.

Зараз у сесійній залі залишаються лише депутати з фракції блоку Литвина.