Тіла загиблих у катастрофі Boeing-777 ідентифікують у Нідерландах

Про це він сказав у понеділок під час прес-конференції, яка відбулася після телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

"Можливо, що до завтрашнього ранку потяг з тілами жертв прибуде до Харкова, звідки вони будуть перевезені до голландського Координаційного центру, де вони будуть ідентифіковані", - повідомив Рютте.

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За словами прем'єра, нідерландські експерти, що знаходяться на місті катастрофи в Україні, стверджують, що тіла знаходяться у задовільнішому стані, ніж очікувалося раніше.

Крім того, Рютте повідомив, що "чорні ящики" Boeing 777 сьогодні ввечері мають бути передані владі Малайзії.

Як повідомляів УНІАН, Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили можливість застосування з боку Євросоюзу більш рішучих дій у боротьбі з тероризмом.

Про це йшлося в ході телефонної розмови Порошенка та Рютте.

Зокрема, йшлося про можливість застосування більш рішучих дій з боку ЄС вже на наступній зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у вівторок, 22 липня.

Також співрозмовники обговорили нагальні питання подолання наслідків терористичного акту, в результаті якого загинуло 192 громадянина Нідерландів, що були на борту рейсу МН17.

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Рютте подякував Порошенку за всі його зусилля, а також українському народові за співчуття і надзвичайну солідарність з голландським народом: «В Нідерландах всі канали широко показали, як українці вшанували пам’ять загиблих та те море квітів і свічок, яке вони принесли до Посольства в Києві. Ці тяжкі часи зблизили наші народи», - заявив прем’єр-міністр Нідерландів. Він також наголосив, що сьогодні для нього найголовнішим завданням є повернути тіла загиблих на батьківщину: «Це те, чого зараз найбільше хочуть всі 16 мільйонів наших громадян».

Порошенко запевнив, що українська сторона докладає всіх можливих зусиль для належного повернення всіх тіл згідно процедури ІCAO та проведення максимально відкритого незалежного розслідування.