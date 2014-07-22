Кількість блокпостів на Дніпропетровщині скорочується - штаб територіальної оборони



«Кількість блокпостів тільки навколо Дніпропетровська скоротилася з 8 до 5. Скорочення блокпостів по всій області проводитиметься в південному і західному напрямах», - сказав заступник начальника штабу Руслан Мороз.

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Він також зазначив, що у разі потреби блокпости будуть розгорнені знову.

За словами Мороза, за 4 місяці у чергуванні на цивільних блокпостах навколо Дніпропетровська взяли участь понад 500 жителів обласного центру.