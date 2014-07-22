Ситуація на сході України залишається складною та має тенденції до загострення - прес-центр АТО

"Найбільш складна обстановка зберігається в районі населених пунктів Донецьк, Луганськ, Краснодон, Попасна та у прикордонній зоні", - йдеться в повідомленні.

Впродовж цієї ночі бойовики здійснили обстріл українського блокпосту з БМ-21 „Град” в районі населеного пункту Весела Гора, з БМ-21 „Град” обстріляли ще один блокпост в районі населеного пункту Комишеве.Читайте такожУкраїнський блокпост уперше обстріляли з моря - Тимчук

"О четвертій ранку здійснено обстріл з БМ-21 „Град” аеропорту Луганськ. В загальному ситуація характеризується активною діяльністю терористичних угрупувань. Бойовики намагаються утримати під своїм контролем міста Горлівка, Авдіївка та Донецьк. О пів на першу ночі був здійснений обстріл з АГС-17 блокпосту в районі населеного пункту Авдіївка. Також вночі здійснено мінометний обстріл в районі населеного пункту Кутейникове. В іншому секторі тривають активні бойові дії. Бойовики намагаються утримати під контролем ділянки в районі Успенки, Маринівки, Дьякове", - говориться в повідомленні.

Близько опівночі здійснено мінометний обстріл в районі населеного пункту Кумачеве з боку Російської Федерації та мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Червонопартизанськ з населеного пункту Панченкове, здійснено мінометний обстріл в районі населеного пункту Новоазовськ.Читайте такожТимчук повідомляє про атаку смертника на блокпосту під Кам'янкою

Близько другої ночі було здійснено артилерійський обстріл перепускного пункту Довжанський з боку Російської Федерації, обстріл з БМ-21 „Град” блокпосту в районі населеного пункту Солнцеве, здійснено мінометний обстріл переправи в районі населеного пункту Дмитрівка.

Між другою та четвертою ранку - здійснено артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Маринівка.