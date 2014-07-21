РНБО: Росія готує нові "Гради" для терористів

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив секретар РНБО Анрій Парубій.

"Коли весь світ думає, що Росія має зупинитися після страшної трагедії (збитого Боїнга - УНІАН.), у ці години йдуть переговори про постачання зброї з Росії", - зазначив він.

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Чиновник повідомив про перехоплені розмови одого з керівників бойовиків Захарченка з його московським "покровителем" про постачання в Україну декількох систем "Град".

"Страшна трагедія, яка повинна була зупинити будь-кого, у кого є здоровий глузд, не зупиняє Путіна", - сказав Парубій.