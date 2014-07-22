Єврокомісія готує пропозиції щодо розширення санкцій проти РФ

Європейська Комісія у четвер запропонує новий „пакет значних заходів, включаючи в енергетичному та оборонному секторі”, в разі, якщо Росія не буде співпрацювати і не застосує свій вплив на збройних сепаратистів, щоб вони забезпечили доступ експертів на місце катастрофи малайзійського літака, та не сприятиме деескалації ситуації на сході Україні.

Про це повідомила у вівторок на прес-конференції Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя.

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„Ми готові без зволікань застосувати пакет значних заходів, якщо ми не побачимо повної співпраці (Росії). Ми доручили Комісії та Зовнішній службі підготувати пропозиції таких дій, включаючи доступ до ринку капіталів, товарів оборони та чутливих технологій, енергетичний сектор. Ці пропозиції будуть у четвер”, - сказала вона.

Ештон також повідомила, що Рада ЄС погодилася прискорити підготовку цільових заходів. За її словами, у рамках нових розширених критеріїв санкцій другої фази буде створений список юридичних та фізичних осіб, включаючи з Росії, на яких будуть накладені запобіжні заходи. До цього списку потраплять „особистості та компанії, які активно підтримують тих, хто виробляє російські рішення щодо анексії Криму або дестабілізації східної України”, пояснила Верховний представник ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Європейський Союз закликав Росію використати свій вплив на незаконні збройні угруповання, щоб зробити можливим проведення розслідування на місці падіння літака «Боїнг-777» в Донецькій області та домогтися відчутних результатів у деескалації ситуації в Україні.

ЄС закликав Росію використати свій вплив на незаконні озброєні групи для того, щоб домогтися доступу до місця (катастрофи), а також закликав Росію зупинити потік зброї і бойовиків через український кордон. ЄС також закликав Росію відвести додаткові військові формування від кордону з Україною.