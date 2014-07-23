Завтра опублікують закон, що дасть підстави оголосити про розпуск фракції КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

Він нагадав, що вчора увечері президент Петро Порошенко підписав закон, який вносить зміни до Регламенту Верховної Ради, і “завтра зранку він буде опублікований в “Голосі України”, тобто набуде чинності.

«І я виконаю історичну місію та оголошу про припинення існування фракції комуністів», - наголосив Турчинов.

Спікер повідомив про це у відповідь на виступ народного депутата із фракції “Свобода” Олексій Кайди, який заявив, що вчора в «ФСБшних» в ЗМІ з’явилась інформація про те, що голова КПУ Петро Симоненко заявив, що сили АТО вбили багато тисяч українців, а також про те, що в зоні АТО вбитих людей розбирають на органи.

За словами Кайди, у зв'язку з цим фракція “Свобода” вимагає поставити на голосування питання про видалення Симоненка із сесійної зали ВР.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 липня ухвалила Закон України “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо кількісного складу та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп)”.

Даним законом передбачається, що голова Верховної Ради України зможе оголошувати про розпуск фракції, якщо кількісний склад депутатської фракції став меншим за мінімальну кількість народних депутатів, які були у найменшій фракції, що була сформована протягом першої сесії парламенту. Крім того, закон № 1599-VII визначає право парламентаріїв, які були висунуті політичною партією, що за результатами виборів не взяла участь у розподілі депутатських мандатів, долучатися до складу депутатської фракції.

Як повідомлялося, на першій сесії парламенту поточного скликання найменше депутатів було у фракції КПУ, а на даний час з неї вийшли декілька депутатів. Тому, відповідно, кількість депутатів у складі фракції КПУ зменшилась, порівняно з їх кількістю на першій сесії.