У Донецьку бойовики викрали журналіста Антона Скибу
Вчора в Донецьку сталося викрадення журналіста Антона Скиби.
Про це повідомляє у Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
«Ми засуджуємо викрадення сепаратистами в Донецьку журналіста Антона Скиби і вимагаємо його негайно звільнити. Такому треба покласти край», - написав посол.
We deplore abduction of journalist Anton Skiba in #Donetsk and call for his immediate release. Separatists’ kidnapping must end. #Ukraine
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 23, 2014
Як повідомляє "Телекритика", викрадення відбулося увечері 22 липня. Антон Скиба перебував у готелі "Донбас палас" разом зі знімальною групою телеканалу CNN.
До приміщення увірвались троє озброєних бойовиків, схопили Скибу та вивезли в невідомому напрямку.
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