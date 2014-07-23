У Донецьку бойовики викрали журналіста Антона Скибу

13:22, 23 липня 2014
Політика
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Вчора в Донецьку сталося викрадення журналіста Антона Скиби.

Антона Скибу викрали терористи / Скриншот з відео Internet-TV«ВІКНО»

Про це повідомляє у Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. 

«Ми засуджуємо викрадення сепаратистами в Донецьку журналіста Антона Скиби і вимагаємо його негайно звільнити. Такому треба покласти край», - написав посол.

Як повідомляє "Телекритика", викрадення відбулося увечері 22 липня. Антон Скиба перебував у готелі "Донбас палас" разом зі знімальною групою телеканалу CNN.

До приміщення увірвались троє озброєних бойовиків, схопили Скибу та вивезли в невідомому напрямку.

Читайте такожУ Луганську терористи викрали дев’ятьох громадян Нігерії Наразі представники Донецької міськради, громадськості та профспілкових журналістських організацій ведуть переговори з терористами щодо звільнення журналіста.

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