Верховна Рада не змогла ухвалити закон про посилення боротьби з тероризмом

Як передає кореспондент УНІАН, після досить тривалого обговорення цього законопроекту голова ВР Олександр Турчинов запропонував провести сигнальне голосування, яке показало, що в сесійній залі не вистачає голосів для ухвалення цього закону. Відтак ухвалення було перенесене на четвер, 24 липня.

Даний законопроект передбачає внесення змін у ряд законів з метою посилення боротьби з тероризмом. Зокрема, він доповнює Кримінальний кодекс новими статтями, серед яких перешкоджання проведенню антитерористичної операції, запровадження відповідальності для посадових осіб — пособників терористів; за добровільну здачу в полон до терористів, а також цей закон визначає саме поняття “пособник терористів”.

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Крім того, законом передбачено обмеження масових заходів в зоні проведення АТО.