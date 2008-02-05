Яценюк оштрафує 47 регіоналів, 10 бютівців та 7 нардепів від НУ-НС

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК cьогодні, 5 лютого, оголосив список народних депутатів, які письмово не зареєструвалися перед початком пленарного засідання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зокрема, не зареєструвалися 47 представників фракції Партії регіонів, 10 - фракції БЮТ, 7 - фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», 2 – фракції Комуністичної партії України, 2 – фракції Блоку Литвина.

Як повідомлялось раніше, 25 січня 2008 року голова ВР підписав Розпорядження «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України».

Зокрема, зарплата нараховуватиметься народним депутатам України на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою, секретарем, завідувачем секретаріату відповідного комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

Документ передбачає стягнення у разі невиконання народними депутатами України своїх робочих обов`язків.

Так, парламентарії не отримуватимуть зарплати у разі перешкоджання ними проведенню пленарних засідань та відсутності без поважних причин на пленарних засіданнях, засіданнях комітетів тощо.

Узагальнена інформація про участь народних депутатів України у пленарних засіданнях, засіданнях відповідних комітетів, комісії подаватиметься щомісяця голові ВР та розміщуватиметься на офіційному веб-сайті Верховної Ради.