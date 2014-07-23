У Донецьку терористи викрали міліціонера та його батька-пенсіонера

Зокрема, повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області, інцидент стався у Київському районі Донецька близько 12.00.

Співробітника карного розшуку Київського райвідділу і його батька, пенсіонера МВС, відвезли в невідомому напрямку на автомобілі «Toyota Land Cruiser».

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку було викрадено журналіст Антон Скиба.