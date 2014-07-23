Російські журналісти можуть видати викрадених в Луганську нігерійських студентів за солдатів НАТО - Тимчук

У Луганську терористи могли викрасти 9 нігерійських студентів, щоб видати їх за солдатів НАТО та іноземних найманців в сюжеті для російського ТБ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Сьогодні ми намагалися встановити, навіщо терористам знадобилися дев'ять чорношкірих студентів з Нігерії, яких викрали в Луганську (про це вчора повідомили ЗМІ)", - написав він.

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За словами Тимчука, джерела з'ясували, що терористам «на замовлення» з Москви терміново знадобилося довести, що на боці сил АТО воюють солдати НАТО та іноземні найманці.

"Саме їх перед телекамерами російського ТБ і повинні зображати викрадені студенти, перевдягнені в іноземну військову форму", - додав він.