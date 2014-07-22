У Луганську терористи викрали дев’ятьох громадян Нігерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Учора в Луганську терористи викрали дев’ятьох студентів - громадян Федеративної Республіки Нігерія. Російські найманці утримують іноземців у захопленій будівлі СБУ», - зазначив він.

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«Родичі викрадених мають намір звернутися до Посольства Нігерії в Україні з метою вирішення питання визволення заручників», - додав Лисенко.