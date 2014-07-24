Російський солдат розповів, як його готували до "захисту російськомовних громадян в Україні"

Балабанов розповів, що він залишив місце служби на знак протесту проти агресії Росії стосовно сусідньої держави. Російський солдат дістався України у липні ц.р. з наміром просити політичного притулку. Колишній рядовий російської армії розповів, що його військова частина була перекинута у Ростовську область поблизу кордону з Україною у травні ц.р. Кожного дня командири переконували армійців, що їх готують до захисту російськомовних громадян в Україні.

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Частина постійно доукомплектовувалася фаховими військовими з числа спецпризначенців ГРУ РФ та вихідцями з Північного Кавказу, які нелегально переправлялися на схід України. На українську територію для підтримки терористів перекидалась броньована військова техніка з підготовленими російськими бойовими екіпажами.

«Я прийняв рішення не брати участь у братовбивчій війні і перейшов на бік України. Це мій протест проти політики керівництва Росії», – пояснює Балабанов.

Це вже не перший випадок переходу російських військових на бік України. Днями раніше своє бажання служити на боці українських військ в зоні АТО висловив офіцер ФСБ РФ – Ілля Богданов.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Власті РФ надають військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».