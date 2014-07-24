Російський солдат розповів, як його готували до "захисту російськомовних громадян в Україні"
Військовослужбовець строкової служби Збройних сил РФ Андрій Балабанов засвідчив, що російська сторона направляє на територію Донецької та Луганської областей кадрових військових фахівців, озброєння та броньовану військову техніку. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Балабанов розповів, що він залишив місце служби на знак протесту проти агресії Росії стосовно сусідньої держави. Російський солдат дістався України у липні ц.р. з наміром просити політичного притулку. Колишній рядовий російської армії розповів, що його військова частина була перекинута у Ростовську область поблизу кордону з Україною у травні ц.р. Кожного дня командири переконували армійців, що їх готують до захисту російськомовних громадян в Україні.
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Частина постійно доукомплектовувалася фаховими військовими з числа спецпризначенців ГРУ РФ та вихідцями з Північного Кавказу, які нелегально переправлялися на схід України. На українську територію для підтримки терористів перекидалась броньована військова техніка з підготовленими російськими бойовими екіпажами.
«Я прийняв рішення не брати участь у братовбивчій війні і перейшов на бік України. Це мій протест проти політики керівництва Росії», – пояснює Балабанов.
Це вже не перший випадок переходу російських військових на бік України. Днями раніше своє бажання служити на боці українських військ в зоні АТО висловив офіцер ФСБ РФ – Ілля Богданов.
Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Власті РФ надають військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».