Ющенко прочитає лекцію студентам

Сьогодні о 9.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч зі студентами Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Як повідомляє прес-служба Президента, головна тема зустрічі – вступ України до Світової організації торгівлі.

Планується, що глава держави прочитає лекцію студентам КНЕУ на тему СОТ. Після завершення лекції В.ЮЩЕНКО відповість на запитання студентів.

На зустрічі будуть присутні близько 700 студентів 2-4-х курсів факультетів міжнародно-економічного менеджменту, економіки і підприємництва, фінансового, обліково-економічного, аграрного менеджменту, кредитно-економічного факультету.

Захід, який відбудеться у Центрі культури і мистецтв КНЕУ (вул. Дегтярівська, 49 г), транслюватиметься у прямому ефірі НТКУ та «5 каналом».