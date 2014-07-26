В Україну прибули голландські поліцейські для розслідування причин катастрофи "Боїнга"

До Харкова прибула група з 40 голландських поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це журналістам у Міжнародному аеропорту «Харків» підтвердив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

За його відомостями, нідерландські правоохоронці прибули до Харкова сьогодні вночі. Голова ОДА додав, що, крім цього, очікується, що сьогодні до Харкова також прибуде група австралійських поліцейських.

Балута зауважив, що іноземні поліцейські будуть проводити розслідування причин падіння малайзійського літака, однак, зазначив він, найголовніша проблема залишається в тому, що на місце падіння до цього часу немає доступу. Голова ОДА сказав, що він не володіє інформацією, коли іноземні експерти і поліцейські зможуть відправитися в околиці Тореза Донецької області, де впав літак.

О 12:00 перший із двох запланованих на сьогодні літаків із тілами загиблих пасажирів «Боїнга-777» відбув із Міжнародного аеропорту «Харків» до Голландії.

За власною інформацією УНІАН, близько 12:00 в харківському аеропорту приземлився австралійський літак, на якому до Харкова прибули 41 австралійський поліцейський, які також братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи.

Як повідомляв УНІАН, із Харкова до Нідерландів сьогодні, 26 липня, відправляться два останні літаки з тілами загиблих пасажирів малайзійського літака. Відправка літаків із Міжнародного аеропорту «Харків» до голландського Ейндховена запланована на 12:00 та 13:30. Останніми рейсами на літаках у цілому буде відправлено 38 трун із тілами загиблих пасажирів малайзійського літака.

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Довідка УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Тіла знайдені на місці катастрофи були доставлені спеціальним потягом до Харкова. Більшість тіл загиблих уже перевезли до Нідерландів для проведення упізнання та експертизи.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.