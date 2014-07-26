СБУ затримала в Краматорську розвідника "ДНР" на прізвисько "Тунгус"

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ. З'ясувалося, що останнім часом за завданням ватажків "ДНР" "Тунгус" координував функціонування блокпоста терористів в районі заводу "Енергомашспецсталь" у Краматорську.

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Встановлено, що розвідник також збирав інформацію про місця дислокації українських силовиків, погоджуючи свої дії з бойовиками "Бабаєм", "Ямалом" і "Похмурим" - заступником Ігоря Гіркіна, кадровим співробітником Головного розвідувального управління збройних сил Росії Петровським С.М.

Відомо, що "Тунгус" особисто брав участь у пограбуваннях та розбійних нападах на мирних жителів Краматорська.

При затриманні у бойовика вилучено пістолет Макарова (травматичний, перероблений під стрільбу бойовими патронами) з двома спорядженими бойовими обоймами і автомат АКС з трьома спорядженими магазинами.

В рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.