Стрєлков наказав терористам здати цінні речі пасажирів "Боїнга" до "Фонду оборони ДНР"

Фото розмістив у своєму Twitter-акаунті адвокат викраденої української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін.

Зокрема, згідно "Наказу № 432", всі частини і підрозділи Збройних Сил Донецької Народної Республіки", а також окремі бійці і командири "ДНР", які перебували в зоні аварії літака з 18 по 21 липня і володіють речами, знайденими на місці аварії, зобов'язані здати предмети в штаб Збройних Сил ДНР".

"Цінні предмети (годинники, сережки, кулони, інші прикраси та вироби з дорогоцінних металів) направляються до Фонду оборони ДНР", - зазначається в наказі.

Читайте такожУкраїна направить до Нідерландів 6 експертів для участі в розслідуванні катастрофи "Боїнга"Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнга» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят. В літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великобританії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великобританії та Південно-Африканської Республіки). Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Читайте такожПерший рейс з тілами загиблих у катастрофі "Боїнга" буде відправлений у Голландію 23 липняЛітак впав у районі міста Шахтарська Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тіл загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.