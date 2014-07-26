У Кременчуці оголошено триденну жалобу за вбитим мером

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про оголошення траурних днів прийнято сьогодні на екстреному засіданні міськвиконкому. Згідно з рішенням, під час жалоби за вбитим мером Кременчуга Олегом Бабаєвим, державні прапори на адмінбудівлях повинні бути приспущені, розважальні заходи в місті - скасовані.

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Також на виконкомі створено оргкомітет з проведення прощання з Олегом Бабаєвим та його похороном. Оргкомітет очолив перший віце-мер Кременчука Віктор Калашник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці близько 10.00 був застрелений мер Кременчука Полтавської області Олег Бабаєв. За попередніми даними, він виїхав з дому на машині і під'їхав до сміттєвого контейнера на вулиці Сумська, 46 , щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька хлопків, які виявилися пострілами з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень Олег Бабаєв загинув на місці.