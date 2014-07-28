МВС: ДНК-тест дасть змогу росіянам дізнатись, чи воювали їхні родичі на боці терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Києві заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“Ми готові забезпечити для жителів Російської Федерації, які знають, що їхні родичі поїхали до так званої Новоросії і не повернулися, то ми готові забезпечити для них умови для проведення тестів ДНК і визначення, чи це їхні родичі захоронені у похованнях довкола Слов'янська і в майбутньому — інших міст України”, - сказав Геращенко.

Він також додав, що правильно надати можливість російським громадянам, родичі яких, “купившись на ідеали, втовкмачені в голови брехливою пропагандою Путіна”, могли ідентифікувати і знайти останки своїх рідних.

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