Бойовики очікують підкріплення з Росії і намагаються отримати допомогу в Міноборони РФ

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Відзначаються спроби керівництва терористичних угруповань отримати допомогу з Росії не тільки по лінії Міноборони РФ і спецслужб, але і від неурядових формувань. Зокрема, керівництво терористичної організації «ЛНР» очікує прибуття посилення з РФ від т.зв. «Всевеликого війська Донського»", - написав Тимчук.Читайте такожСитуація в зоні АТО складна, бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська, Стаханова

Він також зазначив, що в районі Свердловськ відзначено формування терористами колон військової техніки, які, згідно з розвідданими, будуть відправлені на посилення бойовиків в напрямкуСніжне (Донецька обл) та Ровеньки (Луганська обл.).