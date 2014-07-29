Бойовики очікують підкріплення з Росії і намагаються отримати допомогу в Міноборони РФ

08:45, 29 липня 2014
Політика
1 0

У Свердловську бойовики формують колонну військової техніки для відправки на Сніжне і Ровеньки. Керівництво терористичної організації «ЛНР» очікує прибуття з РФ посилення від т.зв. «Всевеликого війська Донського».

Reuters

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Відзначаються спроби керівництва терористичних угруповань отримати допомогу з Росії не тільки по лінії Міноборони РФ і спецслужб, але і від неурядових формувань. Зокрема, керівництво терористичної організації «ЛНР» очікує прибуття посилення з РФ від т.зв. «Всевеликого війська Донського»", - написав Тимчук.Читайте такожСитуація в зоні АТО складна, бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська, Стаханова

Він також зазначив, що в районі Свердловськ відзначено формування терористами колон військової техніки, які, згідно з розвідданими, будуть відправлені на посилення бойовиків в напрямкуСніжне (Донецька обл) та Ровеньки (Луганська обл.).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter