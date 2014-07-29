У лікарні Сніжного доставлені 18 чоловіків з вогнепальними і осколковими пораненнями

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативному зведенні за минулу добу, у лікарні м. Сніжне надана медична допомога 22-річному місцевому мешканцю з приводу вогнепального інфікованого поранення верхньої третини правого плеча. Поранення він отримав вночі 27 липня від невідомого біля магазину «Мандарин» у м. Сніжне.

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Обставини події встановлюються. Попередня правова кваліфікація - ст. 15, ст. 115 КК України.

Також в лікарню з вогнепальними і осколковими пораненнями доставлені ще 17 чоловіків. Попередня правова кваліфікація та ж - ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.