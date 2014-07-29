Міліції Донбасу потрібно 20 тисяч осіб для заміни дезертирів та зрадників – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що міліції Донбасу потрібно 20 тис. осіб для заміни дезертирів і зрадників.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У будівлі МВС на командирських поверхах, та і в цілому по управліннях – порожньо. Усі роз'їхалися, точніше - усіх відправив. Величезні території країни, звільнені від терористів, залишилися без місцевої влади і міліції», - відзначив міністр.

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Водночас він підкреслив, що «йде важка робота з відновлення системи порядку, з урахуванням того, що сталося».

«Як знайти, за нашими оцінками, майже 20 000 осіб, які мають замінити міліціонерів, які дезертирували і дискредитували себе? Як реагувати на кричущі показники перевірок поліграфом співробітників, які одягли форму міліції, після трьох місяців паузи на Донбасі?..», - написав Аваков.