Ющенко знає, що Червоненко буде ламати руки і матюкатися

Голова Національно агентства з питань підготовки і проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген Червоненко в інтерв`ю УНІАН заявив, що не розраховує на бюджетне фінансування. Політик стверджує, що у нього просто немає іншого виходу. «Я не чекаю... (результатів тендерів – ред.) Якщо я чекатиму тендери на комп`ютери, стільці, папір, машину, то я просто можу йти в туалет... І повірте, я сам доплачую людям, заявив Червоненко. - У мене немає іншого виходу. Ну, як я можу узяти фахівця з дипломом MBI, із знанням мов, якщо розраховуватиму лише на бюджетне фінансування?»

Водночас політик не став спростовувати зауваження кореспондента, що в Україні часто відбувається так, що Президент темп задав, а все його (цей темп) мали “в одному місці”...

«Подивіться на мої зуби, - заявив у відповідь на це Червоненко. (Показує зуби. – ред.) - Поки що у мене вистачить сили. А про моє призначення (на посаду голови Національного агентства з підготовки Євро-2012) Президент сказав: «Я знаю одну людину, яка буде (образно) ламати руки, матюкатись, але йтиме вперед».

«Так. Я не підведу», - підтвердив Червоненко.

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