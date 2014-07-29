Європейські ЗМІ закликали політиків не мовчати про "агресивну імперіалістичну політику" Путіна

Провідні європейські ЗМІ виступили з закликом до політиків припинити політику умиротворення президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє «Українська правда», з відповідним закликом виступив головний редактор польської Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, лист якого передрукували 12 провідних європейських видань.

Серед них El País (Іспанія), La Stampa (Італія), Le Monde (Франція), Diе Welt (Німеччина), Denník SME (Словаччина), Der Standard (Австрія), De Volkskrant (Нідерланди), Hospodarske Noviny (Чехія), Dario de Noticias (Португалія) та Lietuvos Rytas (Литва).

Читайте такожСікорський попросив Путіна показати йому магазин, де можна купити "Бук"

В низці провідних ЗМІ провели обговорення цього листа, як то на найбільшому естонському портал Delfi, "Dielli" в Албанії та "Timpul" в Молдові.

У своєму листі Міхнік нагадав, про трагічні наслідки "лицемірства, дурості і мовчання інтелектуальної еліти" перед діями Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна.

"Заплющення очей на анексію Австрії, Чехословаччини, Прибалтики завжди залишиться соромом Європи", - написав Міхнік.

"Сьогодні Європа мовчить про агресивну імперіалістичну політику президента Росії Володимира Путіна. Захід терпить його авантюрну політику, яка явно порушує суверенітет інших країн: Молдови, Латвії, Грузії, і, перш за все, - України", - обурився польський дисидент.

Читайте такожПутін міг припинити загострення ситуації на Донбасі одним телефонним дзвінком – посол США

Він закликав інтелектуальну еліту Європи тиснути на своїх політиків, аби вони протистояли агресивній політиці Путіна.

"Теперішня війна з Україною, розпочата з анексії Криму і продовжена на сході країни, є так само ганебною, трагічною і небезпечною… Політика умиротворення – це шлях в нікуди", - переконує Міхнік.

"Досвід вчить, що вести діалог з Путіним без єдності та твердості – це марна трата часу. Він не рахується зі слабкими і безвольними, а саме так зараз поводяться країни ЄС, які кидають слова на вітер і намагаються провести Кремлю спільну червону лінію. Путін і далі постачає зброю і найманців, концентрує свої війська вздовж кордону, але українці мають право вибору європейського шляху демократичних стандартів… Можливо, зараз на сході України вирішується майбутнє Євросоюзу", - додав він.

Міхнік і його колеги-редактори провідних видань закликають ЄС до солідарної відповіді Росії із "застосуванням усіх напрямків тиску: зупинка постачань будь-якої зброї Росії, економічні та політичні санкції".