У Червоненка гарні стосунки зі всіма олігархами, окрім дрібних

Голова Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи по футболу 2012 року не збирається в своїй роботі враховувати попередній досвід: ледь Червоненко займав серйозну посаду, як через деякий час навколо як посади, так і призначенця починався гучний скандал.

«Я це не враховуватиму, - заявив Червоненко. - Навіть після прес-конференції в УНІАН число моїх опонентів, які захочуть підбити мене на злеті, збільшиться. Але у мене немає іншої зброї. Я упевнений в кожному своєму слові. Ті, хто має трохи патріотизму й порядності, підтримують мою схему підготовки до Євро, бо вона вивірена менеджментом і життям. І це єдиний шлях України до 2012-го. Якщо переможуть жадність і амбіції (опонентів. – Авт.), то мене знімуть. Я до всього готовий».

До цього політик додав, що його ім`я нікому перекреслити не вдасться: «Моє ім`я ніхто не перекреслить (показує виразну комбінацію з відомої кількості пальців – Авт.) Я хочу, щоб десь в Україні був провулок Червоненко», - голова Національного агентства до цього додав, що Євро-2012 вважає своїм кращим менеджерським шансом.

«Якби до мене всі ставилися так, як Рінат (Ахметов. – Авт.), Ярославський ... – продовжив політик - Ми сідаємо і розмовляємо однією мовою... Я не заздрю їхнім мільярдам. Мені вистачає... У мене зі всіма олігархами, окрім дрібних, гарні стосунки. Я не хочу влізати в їхні ігри». Це Червоненко влаштовує більше, ніж «бути – як дехто з наших політиків – з клоунадою і звіздежом...»

Червоненко зізнався, що хоче створити раду директорів для підготовки Євро–2012 з представників потужного капіталу «щоб сіли пацани і сказали тому, хто не згоден: «Ти чого?..»

Повністю інтерв`ю з Євгеном Червоненком читайте тут