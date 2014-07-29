У Донецьку терористи викрали зброю підрозділу «Грифон»

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, у приміщення обласного центру судово-психіатричної експертизи Донецька, розташованому в Ленінському районі, увірвалися 10 невідомих у камуфляжній формі, в масках, з автоматичним зброєю в руках, де з місця зберігання викрали зброю підрозділу «Грифон»: АКМС калібру 7,62 мм. - 45 одиниць, АПС калібру 9 мм. - 20 од., Форт-12 калібру 9 мм. - 5 од., пістолетні патрони - 3 тыс.600 од., патрони автоматні - 10 тыс.300 одиниць.

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Обставини події встановлюються. За даним фактом проводиться перевірка за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України.