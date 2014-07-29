При артобстрілі центру Донецька загинули 2 людини, 15 поранені

Як йдеться в повідомленні на сайті Донецької міської ради, внаслідок попадання снаряда і подальшого загоряння, вогнем знищено 2 гаражі по вулиці Треньова 5Б, в довколишніх будинках ударною хвилею вибило скло.

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"Снарядами були пошкоджені 3 будинку по вулиці Рози Люксембург. В будинках №75 і №77 пошкоджена покрівля, у будинку №73 - попадання в квартиру, в сусідніх будинках також пошкоджені склопакети", - наголошується в повідомленні.

Інфраструктура парку культури і відпочинку ім. А. Щербакова під час артобстрілу не постраждала, оскільки снаряди впали у ставки, не заподіявши шкоди.

Як уточнили в міськраді, ще одна людина загинула при обстрілі в ніч на 29 липня.

Станом на 17.30 обстановка в Донецьку залишається напруженою, підкреслили в міськраді.