Бойовики запровадили комендантську годину у Ровеньках на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну в районі Дмитрівки. Ніч у зоні АТО, як повідомив штаб операції, пройшла без жертв серед українських військових.