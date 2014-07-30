Бойовики запровадили комендантську годину у Ровеньках на Донеччині

13:21, 30 липня 2014
Політика
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Бойовики запровадили комендантську годину у Ровеньках Донецької області.

wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ Горлівці терористи ввели комендантську годину - міськрада«У Ровеньках Донецької області бойовики запровадили комендантську годину. Заборонено рух на приватних автомобілях, відсутні вода та продукти харчування у магазинах», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну в районі Дмитрівки. Ніч у зоні АТО, як повідомив штаб операції, пройшла без жертв серед українських військових.

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