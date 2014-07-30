Ніч у зоні АТО пройшла без жертв серед українських військових - штаб

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Ця ніч, для сил АТО пройшла без втрат", - йдеться у повідомленні.Читайте такожТимчук: Бойовики намагаються повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки

Згідно з повідомленням штабу, вночі позиції сил АТО були обстріляні бойовиками. Зокрема, було знищено автомобіль МАЗ і знищили броньований тягач сил АТО.

Нагадаємо, протягом минулої доби загинули 10 військовослужбовців Збройних сил України, 55 українських військових отримали поранення.