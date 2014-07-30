Вранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну у районі Дмитрівки - журналіст

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє журналіст Роман Бочкала.Читайте такожПентагон повідомив про 10 тисяч військових РФ на кордоні з Україною

"Сьогодні приблизно о 5 ранку був здійснений незаконний захід колони російської військової і цивільної техніки в Україну. Танки, Бтри, Камази, а також кілька автобусів - судячи з усього з бойовиками. Про це повідомили українські військові, які знаходяться в районі Дмитрівки Луганської області. Доповісти про це в штаб по гарячих слідах було неможливо. Терористи заглушили зв'язок", -написав журналіст.