Вранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну у районі Дмитрівки - журналіст
11:05, 30 липня 2014Політика
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Колона військової техніки з РФ увійшла в Україну в районі Дмитрівки. У складі колони були танки і БТРи. Доповісти про це в штаб по гарячих слідах було неможливо. Терористи заглушили зв'язок.
Иллюстрационное фото/ Facebook Leon Ken
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє журналіст Роман Бочкала.Читайте такожПентагон повідомив про 10 тисяч військових РФ на кордоні з Україною
"Сьогодні приблизно о 5 ранку був здійснений незаконний захід колони російської військової і цивільної техніки в Україну. Танки, Бтри, Камази, а також кілька автобусів - судячи з усього з бойовиками. Про це повідомили українські військові, які знаходяться в районі Дмитрівки Луганської області. Доповісти про це в штаб по гарячих слідах було неможливо. Терористи заглушили зв'язок", -написав журналіст.
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