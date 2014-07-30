Пункт пропуску «Маринівка» обстріляли "Градами" з території Росії - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Із РСЗВ «Град» з території Росії обстріляно позиції сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску« Маринівка», - написав він.

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Також Тимчук додав, що «з мінометів терористами здійснено обстріл н.п. Авдіївка, раніше звільненого силами АТО; з РСЗВ «Град» здійснено обстріли позицій силовиків на території аеропорту в Луганську, а також поблизу н.п. Земляне (Луганська обл.); з артилерії бойовиками обстріляно позиції силовиків поблизу н.п. Весела Тарасівка (Луганська обл.)».