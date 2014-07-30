Група поліцейських з Малайзії відбула в Україну для охорони місця падіння «Боїнга»

Про це повідомив сьогодні в аеропорту Куала-Лумпура представник правоохоронних органів країни Халід Абу Бакар перед відправкою в Київ 68 поліцейських, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, завдання фахівців - забезпечувати недоторканність уламків літака. Крім того, наголосив Бакар, "найважливішою зараз є безпека в районі падіння "Боїнгу-777". Представник правоохоронних органів також нагадав, що в Харкові зараз перебувають 12 експертів з Малайзії, які займаються пізнанням останків загиблих.

Він також розповів, що група поліцейських, які направляються до України, забезпечена шоломами і бронежилетами.

Разом з тим прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Тун Разак вирушив до Нідерландів, де він проведе переговори зі своїм колегою Марком Рютте про хід розслідування причин катастрофи, а також терміни доставки тіл загиблих громадян Малайзії на батьківщину.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, які перебували на борту, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.

До України прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака.

Водночас ці експерти, представники ОБСЄ, а також поліцейські з Нідерландів і Австралії, з 27 липня не можуть потрапити на місце падіння літака через стрілянину.

При цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Сьогодні, 30 липня, в РНБО повідомили, що терористи стягнули важку артилерію і замінували територію біля місця падіння Boeing-777, що унеможливлює роботу міжнародних експертів.

Також, за даними РНБО, неподалік від Тореза на місці падіння малайзійського літака «Боїнг-777» терористи обладнали бойові позиції.