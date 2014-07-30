Чеські політики вимагають виключити Росію з Ради Європи

22:47, 30 липня 2014
Політика
0 0

Чеська політична партія ТОР09 вимагає виключити Росію з Ради Європи. 

ПАРЄ / Жак Деньє, Рада Європи

Про це заявили її лідери на прес-конференції у Празі, повідомляє Радіо Свобода.

«Те, що діється в Україні, це війна. А потуга, яка веде в Європі війну, нема чого робити в Раді Європи», – заявив голова партії, колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберґ.

Член партії ТОР09, депутат парламенту Чехії Ґабріела Пецкова, заявляє, що, посилаючись на останні події в Україні, буде намагатись, щоб ініціативу ТОР09 підтримала Парламентська асамблея Ради Європи і розглянула питання про виключення Росії з Ради Європи.

Читайте такожСікорський впевнений, що РФ постраждає від нових санкцій більше, ніж ЄС

«Я переконана, що з огляду на ескалацію проблеми в Україні Рада Європи мала б зважити виключення Росії з Ради Європи», – наголосила Ґабріела Пецкова.

Рада Європи вже розглядала питання про позбавлення Росії права голосування з тим, щоб все ж зберегти діалог з Росією, однак це, на думку Ґабріели Пецкової, не дало результатів. Саме тому зараз настав час «рішучішого ставлення до Російської Федерації», вважає чеський політик.

ТОР09 – найпопулярніша проправа опозиційна політична партія. Її очолює  відомий чеський політик Карел Шварценберг, який також підтримує застосування щодо Росії  нових, більш рішучих акцій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter