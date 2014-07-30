Чеські політики вимагають виключити Росію з Ради Європи

Про це заявили її лідери на прес-конференції у Празі, повідомляє Радіо Свобода.

«Те, що діється в Україні, це війна. А потуга, яка веде в Європі війну, нема чого робити в Раді Європи», – заявив голова партії, колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберґ.

Член партії ТОР09, депутат парламенту Чехії Ґабріела Пецкова, заявляє, що, посилаючись на останні події в Україні, буде намагатись, щоб ініціативу ТОР09 підтримала Парламентська асамблея Ради Європи і розглянула питання про виключення Росії з Ради Європи.

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«Я переконана, що з огляду на ескалацію проблеми в Україні Рада Європи мала б зважити виключення Росії з Ради Європи», – наголосила Ґабріела Пецкова.

Рада Європи вже розглядала питання про позбавлення Росії права голосування з тим, щоб все ж зберегти діалог з Росією, однак це, на думку Ґабріели Пецкової, не дало результатів. Саме тому зараз настав час «рішучішого ставлення до Російської Федерації», вважає чеський політик.

ТОР09 – найпопулярніша проправа опозиційна політична партія. Її очолює відомий чеський політик Карел Шварценберг, який також підтримує застосування щодо Росії нових, більш рішучих акцій.